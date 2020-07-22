Ceza infaz kurumlarına spor malzemesi desteği
2019 YILINDA ADALET BAKANLIĞI İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN İMZALANAN PROTOKOLLE, CEZA VE İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLERDE BULUNARAK MİLLİ, MANEVİ VE SOSYAL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK AMAÇLANIYOR.
2019 yılında Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle, Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunarak milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.
Bu kapsamda Kayseri’de bulunan Ceza İnfaz Kurumlarına malzeme dağıtımı için Kayseri Adliyesinde yapılan törende Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici bir araya geldi. İl Müdürlüğü tarafından alınan spor malzemeleri futbol topu, voleybol topu, dart, futbol kalesi, badminton raketi gibi birçok malzemeyi, Kayseri T 1, T 2, Kayseri Kadın, Kayseri Çocuk ve Gençlik, Kayseri Açık ve Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların kullanımı için Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici kurum müdürlerine teslim etti.
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