Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Develi Belediyesi’ne 600 bin TL sıfır atık hibesi

Develi Belediyesinin projesi olan Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Develi Belediyesi’ne 500 bin TL hibe gönderildi.

Çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeden en büyük emanet olan çevreyi koruyarak, daha yaşanılabilir Develi için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Projemiz kapsamında geri dönüşümün önemini vurgulamak üzere mobil atık getirme merkezi, iç mekân kutuları, çöp konteynırı vs. alınacaktır. Projemizin hayata geçmesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz genelinde başlattığı sıfır atık seferberliğine Develimiz adına önemli bir katma değer üreteceğiz. Projemize desteklerinden ve 500 bin TL’lik hibenin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik önceki dönem bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyor, Develimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.