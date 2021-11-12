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Çevre illerdeki Turkovac gönüllüleri için online toplantı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen ilk yerli ve milli Covid-19 aşısı Türkovac’ın Faz-3 çalışmasına çevre illerden gönüllü olan vatandaşlara yönelik interaktif online toplantısının 2’ncisi yapıldı.

KAYSERİ 12.11.2021, 20:42
Çevre illerdeki Turkovac gönüllüleri için online toplantı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen ilk yerli ve milli Covid-19 aşısı Türkovac’ın Faz-3 çalışmasına çevre illerden gönüllü olan vatandaşlara yönelik interaktif online toplantısının 2’ncisi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir illerinin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanları, Kayseri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Sorumlusu Uzm. Dr. Ayşin Kılınç Toker, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gamze Kalın Ünüvar katılım sağladı

Konuşmasına Turkovac çalışmalarında gösterdikleri gayretlerden dolayı katılımcılara teşekkür ederek başlayan İl Sağlık Müdürü Benli, "İlkini geçen hafta yaptığımız toplantıdan bugüne kadar gönüllü sayımızda yüzde 100’lük bir artış oldu. Bu artışa Büyükşehir Belediyemizin bilboardlarda yapmış olduğu Turkovac çağrısı ve 2 doz Sinovac uygulanmış vatandaşlarımızı mesajla Turkovac’a davet etmesi büyük katkı sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a bize sağladığı bu önemli destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca üniversite öğrencilerimize de ulaşarak onları aşıya davet ediyoruz. İlimizde uyguladığımız bu örnek çalışmaları siz komşu illerdeki yöneticilerimizle paylaşarak zenginleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Benli, "Milli aşımız Turkovac’ın yaygın kullanıma bir an önce geçebilmesi adına her bir gönüllü bizim için çok kıymetli. Turkovac merkezi olmayan çevre illerimizdeki gönüllülerimize sağlanabilecek her türlü kolaylık Turkovac’a olan ilgiyi daha da arttıracaktır. Bu aşamada çevre illerimizdeki gönüllülerin Kayseri’ye yönlendirilmesi ve ulaşımda sağlayabileceğimiz kolaylıklar hakkındaki istişarelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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