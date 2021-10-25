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CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 3. haftasında deplasmanda Mert ve Kaan Sigorta ile karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi CeraStyle OSB Teknik Koleji salonunda 3-1’lık galibiyetle ayrıldı. Turuncu siyahlılar aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

KAYSERİ 25.10.2021, 09:46
CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 3. haftasında deplasmanda Mert ve Kaan Sigorta ile karşı karşıya geldi. Kayseri ekibi CeraStyle OSB Teknik Koleji salonunda 3-1’lık galibiyetle ayrıldı. Turuncu siyahlılar aldığı galibiyetle ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu

Hakemler: Erkan Yıldırım xx, Mehmet Ali Çiftçi xx

Mert ve Kaan Sigorta: Melek Erpin Erbuğa x, Buse Çetin x, Dursu Asalı x, Yasem Sezer x, Gözde Nur Turan x, Işılay Ertekin x, Yasenya Hamurcu x, Natalia Lijewska x, Sımay Orgun x, Aleyna Orgun x

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren xx, Beyza Dursun xx, Acelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Leslie xx, Ünzilenur Cansız xx, Ceolleen Ogilvie xx, Ceren Çınar xx, Melis Eve Yurtsever xx, Pelin Özkılıçcı xx, Zehra Coşkunsu xx

Setler: 1.Set: 18-25, 2.Set: 28-26, 3.Set: 20-25, 4.Set: 18-25

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