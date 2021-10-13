Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji ligin 1. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Voleybol’u 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, “Sezona deplasmanda aldığımız galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. İstanbul Büyükçekmece Voleybol takımı ile karşısında eksik oyuncularımız olmasına rağmen ve maçın 3. setinde sakatlanan orta oyuncumuza rağmen kazanmasını bildik. İnşallah kısa zamanda sakat oyuncularımızın aramıza dönmesi ile daha iyi olacağız. Ligde her maç zorlu geçecek bunu bilincindeyiz ama biz sahada kendi işimize bakacağız. Ligin 2. haftasında sahamızda Ankara TED Koleji takımını ağırlayacağız. Evimizde oynayacağımız bu zorlu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.