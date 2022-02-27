CeraStlye OSB Teknik Koleji Vakıfbank’ı geçti
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji deplasmanda Vakıfbank’ı set vermeden 3-0 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji deplasmanda Vakıfbank’ı set vermeden 3-0 mağlup etti.
İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baştan sona üstün olan Kayseri temsilcisi CeraStlye OSB Teknik Koleji ilk seti 25-14, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-19 kazanarak salondan galibiyetle ayrılarak Play-Off iddiasını sürdürdü.
Salon: İstanbul Vakıfbank Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Demiröz xx, Uğur Ateş xx
Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu x, Karmen Aksoy x, Melisa Bukmen x, Berka Özden x, İrem Güneş x, Pınar Çiçekçi x, Elif Kapar x, Selin Çalışkan x, Tuanna Malli x, Nisan Eroğuz x, ysu Elveren x, Lisa Safronova x, Selin Adalı x
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren xxx, Beyaz Dursun xxx, Açelya Ozman xxx, Ezgi Sultan Sert xxx, Mervenur Oktay xxx, Leyva Tagle Leslie xxx, Unzilenur Cansız xxx, Çeren Çınar xxx, Melis Ece Yurtsever xxx, Pelin Özkılıçcı xxx, Buse Kaygısız xxx, Zehra Coşkunsu xxx
Setler:
1.Set: 14-25
2.Set: 21-25
3.Set: 19-25