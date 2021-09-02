Cenk Gönen çalışmalara başladı

Yukatel Kayserispor’un yeni transferlerinden Cenk Gönen takımla birlikte çalışmalara başladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’un kalecisi Cenk Gönen takıma katıldı. Başakşehir maçı sonrasında lige verilen milli arada antrenmanlarına gecikmeli başlayan sarı kırmızılı takımda yeni transfer kaleci Cenk idmana çıktı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde Kasımpaşa ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor’da kaleciler Silviu Lung, Bilal Bayazıt, Abdülkadir ve Cenk Gönen, kaleci antrenörü Metin Aktaş ile çalıştı.

Cenk Gönen, sarı kırmızılı takımda kaleci Lung’un yedeği olarak görev bekleyecek.