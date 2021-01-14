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Cenani Ayaydın’ın acı günü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın özel kalemi Cenani Ayaydın’ın vefat annesi Hatice Ayaydın, son yolculuğuna uğurlandı.
KAYSERİ 14.01.2021, 16:59
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın özel kalemi Cenani Ayaydın’ın vefat annesi Hatice Ayaydın, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın özel kalemi Cenani Ayaydın’ın annesi Hatice Ayaydın, yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 80 yaşında vefat etti. Merhume Ayaydın’ın cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, daire başkanları, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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