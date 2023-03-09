Çelik: "Ramazan ayı öncesinde işçilerin gözü belediye başkanlarımızda"

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinin iştiraklerinde çalışan ve yaklaşık 3 bin işçiyi ilgilendiren ek protokol görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik yaptığı açıklamada; “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızın yetkili olduğu Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan üyelerimiz dünyada baş gösteren ve ülkemizin de büyük ölçüde etkilendiği Covid19 salgınında yaklaşık 2 yıl boyunca kendi sağlıklarını hiçe sayarak belediye hizmetlerinin aksatılmaması için gece gündüz demeden gayretli bir çalışma ortaya koymuşlardır. Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde afetin yaşandığı ilk andan itibaren Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan üyelerimiz belediyelerimizi en iyi şekilde temsil etmişler; arama kurtarma, enkaz kaldırma, sosyal yardım, çadır ve konteyner kentler oluşturma gibi faaliyetlerde insan üzeri bir çalışma performansı sergilemişler ve hala da sergilemektedirler" dedi.

Çelik açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediyelerinde çalışan hem kadrolu hem de belediye iştiraklerinde çalışan üyelerimiz için 01.01.2023 tarihi itibari ile asgari ücrete gelen zam miktarının taban ücretlere yansıtılması için bir ek protokol talebinde bulunmuştuk. Talebimizi Belediye Başkanlarımıza ve belediye bürokratlarımıza iletmiştik. 6 Şubat’ta yaşanan deprem nedeniyle görüşmelerimizi normale dönene kadar askıya aldık. Devletimizin ve belediyelerimizin yoğun gayretleriyle çalışmaların büyük ölçüde düzene girmesi ve normale geçişin başlaması nedeniyle 1 Mart 2023 tarihinde ek protokol talebimizi yeniden yazılı olarak belediyelerimize bildirdik. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmelerimize tabi üyelerimizin ücretlerinin asgari ücretteki artışlarından olumsuz yönde etkilenmemesi için yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yapmış olduğumuz protokol değil; İncesu, Develi, Yahyalı, Tomarza, Pınarbaşı ve Bünyan Belediyelerinde de benzer uygulamalar ile üyelerimizin ücretlerinin asgari ücretle olan farklarını koruduk. Ayrıca çoğu belediyelerimizde banka promosyonlarıyla ilgili süreçleri de tamamladık. Merkez ilçelerimizde ek protokolle ilgili süreci tamamlayamadığımız için banka promosyon ilahelerinin süreçlerini de tamamlayamadık. Talebimiz karşılıksız kalırsa merkez ilçe belediyelerinde çalışan üyelerimizin ücretleri ilçe belediyelerin de çalışan üyelerimizin ücretlerinin de altında kalacaktır. Şu sıralar bu üç belediyemizin iştiraklerinde çalışan yaklaşık 3 bin işçinin gözü kulağı Ramazan Ayı öncesi Belediye Başkanlarımızın vereceği güzel bir haberde. Yıllardır 3 belediye başkanımız da çalışanları mağdur etmemişler ve enflasyona da ezdirmemişlerdir. Öyle umuyorum ki üyelerimiz adına yapmış olduğumuz bu talep karşılıksız kalmayacaktır.”