Çelik: “Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz”

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 5 Ekim 2022 tarihinde imza altına alınan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin yemek ücretlerinin artırılmasını sevindirici bulduklarını belirterek kamu çalışanlarına hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışanları enflasyona ezdirmeme noktasındaki göstermiş olduğu iradeyi takdirle karşıladıklarını belirterek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan arasında 5 Ekim 2022 tarihinde imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 TL’den net 55 TL’ye çıkartılmıştır. Kamu da çalışan tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı uygulamanın belediyelerde ve üniversitelerde çalışan üyelerimiz içinde uygulanması talep ediyoruz. Yüksek enflasyon her kesimi etkilediği gibi üyelerimizi de olumsuz etkilediğinden günlük en az yemek ücretlerimizin 55 TL’ye çıkartılmasını talep ediyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Konfederasyonumuz HAK-İŞ’i ziyaretinde Genel Başkanımız Mahmut Arslan tarafından gündeme getirilen konular hakkında bilgi veren Çelik, "Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın her platformda belirmiş olduğu kadro talebimizi ve geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarını, belediye şirket çalışanlarının sorunlarını, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını, kadro dışında kalanlar ve vergi dilimlerinin yüzde 10 ile sınırlandırılması konusunda Bakanımız Vedat Bilgin’e ayrıntı olarak bilgiler vermişti. Genel Başkanımızın vermiş olduğu mücadeleler sonucunda birçok sorunumuz çözüme kavuştuğu gibi 6772 sayılı kanunla verilmesi gereken 52 günlük ikramiyeyi belediyenin şirketlerinde çalışanlar, kamu çalışanı olarak kabul edilmedikleri için alamıyorlar. 6772 sayılı kanunla verilmesi gereken 52 günlük ikramiyeyi belediyelerde çalışan tüm işçilere koşulsuz şartsız verilmesini istiyoruz” diye konuştu.