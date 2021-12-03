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Çelik: “Engellileri çalışma hayatına yönlendirecek politikalar geliştirmeliyiz”

Hak İş Konfederasyonu Kayseri ve Nevşehir İl Başkanlığı Engelli Komiteleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Nevşehir’de bir araya geldi.

KAYSERİ 03.12.2021, 13:26
Çelik: “Engellileri çalışma hayatına yönlendirecek politikalar geliştirmeliyiz”

Hak İş Konfederasyonu Kayseri ve Nevşehir İl Başkanlığı Engelli Komiteleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Nevşehir’de bir araya geldi.

Gerçekleşen Programa Hak-İş Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, Sendikaların Engelli Komite üyeleri ve Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu, Sendikaların Engelli Komite Yönetimi ile üyeleri katıldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Çalışma hayatında engellilerle ilgili önemli kazanımlar elde ettik. Fakat yeterli olmadığının bilincindeyiz ve mücadelemizin bu konuda devam edecektir. Engelli istihdamı 2000’li yıllarda 5 bin civarındayken bugün 62 bine ulaştı. Ama özel sektörde çalışmak isteyen engellilerimizin ciddi problemi var. Özel sektör, istihdam konusunda cezayı ödeyip engellileri istihdam etmeme gibi bir yol izliyor. Engelliler de hem şiddet, hem ayrımcılık hem de mobbinge muhatap olacağız endişesi ile özel sektörde çalışmak istemiyor. Bunu çözmemiz gerekiyor. Engellileri çalışma hayatına yönlendirecek politikalar geliştirmeliyiz diyen Çelik, “Engellilere daha iyi imkanlar sunmalıyız. Maalesef ülkemiz de engelliler sosyal hayattan kopuyor. Devletimiz bu konuda duyarlı ancak bir politikayı geliştirmemiz gerekiyor. Dünyanın her yerinde engelli insanları çalışma hayatına kazandırma adına katı kurallar getiriliyor. Engellileri bir şekilde istihdam içinde var edeceğiz ve onlara desteğimizi iş yerlerimizde göstermemiz lazım” dedi.

“Ya Engelliyiz ya da Engelli Adayıyız”

Çeli, "Unutulmaması gerekiyor ki; her insan doğuştan itibaren engellilik riski taşıyan bir engelli adayıdır. Hayatın çeşitliliği, risklerle dolu oluşu, her an engelli bir insan olmamızın yolunu açabilir. Onun için, engel gelmeden, engelli olmadan, öncelikle zihinlerdeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Ya engelliyiz ya da engelli adayıyız. Engellilere merhamet ve acıma duygularımızla bakmak yerine onlar adına güzel şeyler yapmayı hedefleyeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, özellikle bizim kültürümüzde engellilere gösterilen ilgi, duyarlılık ve paylaşımı modern dünyanın da görmesi, bu konuda temel değerlerimizdeki şefkat ve adalet duygusuna sahip bir toplum olduğumuzu yeniden hatırlamamız gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, bu gerçeklerden hareketle, Konfederasyonumuz ve şubemiz bünyesinde oluşturduğumuz Engelliler Komitelerimizle, bütün engellilerin iş hayatındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz ve projeler geliştirmeye de destek veriyoruz. Bu bilinçle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz.”

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