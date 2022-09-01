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Çekiciyle çalınan 450 bin TL’lik aracı polis buldu
Kayseri’de çekici ile çalınan 450 bin TL değerinde araç, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Tomarza ilçesinde bulundu.
KAYSERİ 01.09.2022, 14:48
Kayseri’de çekici ile çalınan 450 bin TL değerinde araç, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Tomarza ilçesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde çalınan ve piyasa değeri 450 bin TL olan aracı bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, aracın çekici vasıtasıyla çekilerek Tomarza ilçesine bağlı bir mahalleye götürüldüğünü tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, aracı bularak sahibine teslim etti.
Aracı çaldığı tespit edilen Y.T.’yi yakalamak için çalışma sürüyor.
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