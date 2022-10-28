Çekici ile çaldıkları otomobili parçalayan şüpheliler yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çekici ile otomobil çaldıktan sonra parçaladıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Kayseri ve çevre illerden çalıntı araçların bulunmasına ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Seyrani Mahallesinden çalınan aracın çalınması ile ilgili yapılan çalışmalarda; aracın çekici marifetiyle çekildiği ve Yenidoğan Mahallesindeki hurdacı dükkanında parçalandığı tespit edildi. Olay ile ilgili R.Ö. ve K.R. yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.