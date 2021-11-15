banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı

Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç’a ’yol’ teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve beraberindeki mahalle sakinlerini makamında kabul etti. Muhtar Karabulut ve mahalle sakinleri Başkan Büyükkılıç’a Çatakdere yolunu hizmete açtığı için teşekkür ederken Büyükkılıç ise “Hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başına bir talebi de olsa onu önemseriz” dedi.

KAYSERİ 15.11.2021, 15:42
Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç’a ’yol’ teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve beraberindeki mahalle sakinlerini makamında kabul etti. Muhtar Karabulut ve mahalle sakinleri Başkan Büyükkılıç’a Çatakdere yolunu hizmete açtığı için teşekkür ederken Büyükkılıç ise “Hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başına bir talebi de olsa onu önemseriz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette mahalle muhtarı Karabulut ile mahalle sakinlerini ağırlayarak, onların talep ve isteklerini dinleyip, yapılan hizmetler hakkında da bilgiler verdi.

“BİR KARDEŞİMİZİN TEK TALEBİ DAHİ OLSA ONU ÖNEMSERİZ, ONA GÖRE HİZMETLERİMİZİ YAPARIZ”

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Biz ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle hangi mahallemizde, hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başında bir talebi de olsa onu önemseriz, ona göre de hizmetlerimizi sürdürürüz” dedi.

Tarihi köprünün de restorasyon çalışmaları için girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Tabi Kuruköprü’müz, Çatakdere’miz bizim olmazsa olmazımız. Orada bir tarihi köprümüz var. İnşallah onunda restorasyon çalışmaları konusunda gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz ama sizin de vurguladığınız gibi daracık bir yoldan, iki aracın yan yana sığmadığı bir yoldan otoban gibi bir köprü ve yol yapım çalışmasını tamamladık ve hizmete açtık. İnşallah açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılış çalışmalarının listesinde hep beraber görürüz. Ama biz hizmetimize sunmuş olduk” diye konuştu.

“SİZLERE LAYIK OLMA YOLUNDA GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Başkan Büyükkılıç ayrıca “Sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre, sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın” diyerek şöyle konuştu:

“Sizler bizlerin yaptığı çalışmaları gördükçe daha fazlasını isteme hakkına sahipsiniz. Yapmazsak zaten bir şey yapmıyorlar ki dersiniz, ne söyleyeceğiz dersiniz, kaderinize küsersiniz. Çok şükür o noktada değiliz. Bizler de, sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri’mizde hayvancılığı da, tarımı da, planlı gelişmeyi de, imarlı yapılaşmayı da, çevre güzelliğini de, yeşili de, her türlü güzellikleri de insanımıza ulaştırma yönünde gayretler göstereceğiz. O yönüyle hiçbir kaygınız olmasın. Cenab-ı Allah helalinden bu güzel hizmetleri yapma imkânları nasip etsin. Bu sene malum 2020’de 30 büyükşehir içerisinde ilk sırada yer alan en büyük yatırımcı belediye olmanın yanında 2021’de bütçemize ilave 300 milyon TL geçtiğimiz Kasım ayı meclisinde eklemek suretiyle ayrıca elhamdülillah, hani diyor ya Cenabı Allah verdikçe veriyor, çok şükür şikâyetçi değiliz. Kaynaklarımız da var, imkânlarımız da var, bütçelerimiz de var. Yüzde yüze yakın oranda gerçekleşiyor. Bizler de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Yine Allah’ın izniyle 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok bütçesinde pay ayıran bir şehir olarak, belediye olarak hizmetlerimizin devam edeceğine inanıyoruz. Sizlerin beklentilerini, taleplerini programlıyoruz, daha sonra hayata geçiriyoruz. Durmak yok, sizin dediğiniz gibi hep beraber koşmaya devam inşallah.”

“YOLU AÇMAK SİZE KISMET OLDU”

Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise Başkan Büyükkılıç’a Çatakdere Mahallesi adına yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ölümlü kazalar gerçekleşen ve 20 yıldan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün başkanların o yolu yapmaya çalıştığının ancak yolun tamamlanmasının Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendilerine kısmet olduğunu ifade etti. Mahalleye yapılan yol, halı saha, hayvan sulama çalışmaları nedeniyle de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Muhtar Karabulut, istek ve taleplerini de iletti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6