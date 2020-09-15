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Canlarını hiçe saydılar enkazda demir aradılar
KAYSERİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DÜZENLENEN ALANDAKİ METRUK BİNALARIN YIKIMINDA, HURDA İŞİ YAPAN AİLELER CANLARINI HİÇE SAYARAK, ÇALIŞAN İŞ MAKİNELERİNİN ARASINDA İNŞAAT DEMİRİ TOPLADI.
KAYSERİ 15.09.2020, 15:27
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Kayseri’de kentsel dönüşüm için düzenlenen alandaki metruk binaların yıkımında, hurda işi yapan aileler canlarını hiçe sayarak, çalışan iş makinelerinin arasında inşaat demiri topladı.
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesinde kentsel dönüşüm alanındaki metruk binalar belediye tarafından yıkıldı. Binaların yıkıldığını gören hurdacılar, aileleri ile inşaat alanına akın etti. Ellerinde demir keskileri bulunan hurdacılar, yıkımda çalışan iş makinelerine aldırış etmeden inşaat demirlerini keserek arabalarına yükledi.
İnşaat alanında kadın ve çocukların da ellerinde balyozlarla taşları kırıp, içerisindeki inşaat demirlerini toplamaları dikkatlerden kaçmadı.
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