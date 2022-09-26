Canım Türkiyem Muaythai Şampiyonası Kayseri’de yapıldı

Canım Türkiyem Muaythai Şampiyonası Talas Spor Salonunda yapıldı. Minik, yıldız, alt genç ve üst genç kategorilerinde yapılan şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

CanımTürkiyem Muaythai Şampiyonası’na 16 kulüpten 150 sporcu katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Özvatan İlçe İmam Hatibi aynı zamanda Muaythai hakemi olan Mustafa Taşkanat’ın okuduğu Kur’an-ı Kerimle başlayan şampiyonada sporcular önemli bir tecrübe kazandı. Muaythai Kayseri İlTemsilcisi Fatih Kaan Ulu; “Düzenlediğimiz turnuva sporcuların tecrübe kazanması için çok önemliydi. Aynı zamanda Samsun’da Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası FİSU Compact Games Muaythai branşında 6 Kayserili sporcumuz mücadele veriyor. Samsun FİSU da mücadele eden sporcularımıza başarılar diliyorum. CanımTürkiyemŞampiyonası’nda mücadele veren kulüp ve sporcularımıza, vefakar antrenörlerimize ve görev alan hakemlerimize teşekkür ediyorum. Kayseri Muaythai Ailesi olarak başarılarla gündemde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.