Çandıroğlu’ndan şehit kızına ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, şehit polis memuru İlhan Odabaşı’nın lise öğrencisi kızı Yasemin Odabaşı’yı evinde ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile beraber, 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında 2 yıl önce Fevzi Çakmak Mahallesi’nde kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit olan memuru İlhan Odabaşı’nın Sümer Fen Lisesi’nde eğitim gören kızı Yasemin Odabaşı’yı evinde ziyaret ederek, hediyeler verdi. evinde ziyaret ederek, okulu ve dersleriyle ilgili bilgi aldı, şehit kızına çeşitli hediyeler verdi.

Burada Yasemin’in ailesi bir süre sohbet eden Çandıroğlu, "18 Mart Şehitler Günü’nü yarın idrak edeceğiz. Bu manada bizde Sümer Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi şehit kızımızı ziyarete geldik. Bize şehit polisimizin emaneti. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Şehidimiziz ailesinin bu şekilde görmek bizi memnun etti. Devletimiz, şehidimiz evlatlarına kendi evlatları gibi sahip çıkıyor. Bunu görmek, bu devletin bir vatandaşı ve memuru olarak bizi son derece memnun etti. Çocuğumuzun durumu gayet iyi. Fen lisemizin öğrencisi. İnşallah ilerleyen süreçte vatanımıza ve milletimize hizmet noktasında da iradesini ortaya koydu. Annesine ve kardeşine hayatta başarılar diliyorum. İl Milli eğitim camiası olarak da biz çocuğumuzun yanında olduğunu kendisine de söyledik. Bu konuda elimizden geleni arkamıza koymayacağız. Allah selamet versin" dedi.

Yasemin Odabaşı da, yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ziyarette Sümer Fen Lisesi Müdürü Yusuf Özkara da hazır bulundu.