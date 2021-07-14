Çandıroğlu, telafi eğitimi gören lise öğrencilerini ziyaret etti, masa tenisi oynadı

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, telafi eğitiminin devam ettiği Sümer Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenciler ile masa tenisi oynadı, projeleri hakkında bilgiler aldı.

Çandıroğlu, Sümer Fen Lisesi’ne yaptığı ziyarette, öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Çandıroğlu, öğrencilerin geliştirmek için çalıştığı model uçağı da inceleyerek, masa tenisi de oynadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yaptığı açıklamada, “Allah’a şükürler olsun ki, gördüğümüz manzara bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Telafi eğitimlerinin gerçek anlamda yerini bulduğunu ve öğretmen arkadaşlarımızın bu sürece gerektiği gibi çalıştığını gösteriyor. Öncelikle öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Sümer Fen Lisesi’nde telafi eğitimlerinde üniversiteye hazırlık, robotik kodlama, yazılım ve drone çalışmaları var. Birçok malzemeyi de arkadaşlarımız kendileri üretiyorlar. Sportif etkinlikler de devam ediyor. Bu demektir ki, telafi eğitimleri yerini buluyor. Öğrencilerimizin de ciddi anlamda bir ilgisi var. Kayseri’de özellikle bu da bizi genel olarak memnun ediyor. Sümer Fen Lisesi’nde bu konuda çok güzel ve çok ciddi çalışmalar yapmış. Pandemiden dolayı 1.5 yıllık okuldan uzak bir süreç yaşadık. İnşallah bu süreci çocuklarımızın öncelikle sosyalleşmesi, birlikte faaliyet yürütmeleri ve kendilerini ifade etmeleri bizim için her şeyden daha kıymetlidir. Bunlarında ziyadesiyle yerini buluyor olması da bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.