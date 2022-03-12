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‘Çanakkale Ruhu’ KTO’da canlandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, ‘107. yılında Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi ve Konferansı’ adlı programı düzenledi. KTO Yönetim Kuru Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu etkinlikle Çanakkale ruhunu bir kez daha kalplerimizde yaşatacağız” dedi.

KAYSERİ 12.03.2022, 11:04
‘Çanakkale Ruhu’ KTO’da canlandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, ‘107. yılında Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi ve Konferansı’ adlı programı düzenledi. KTO Yönetim Kuru Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu etkinlikle Çanakkale ruhunu bir kez daha kalplerimizde yaşatacağız” dedi.

Düzenlenen programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, STK’lar ve meclis üyeleri katıldı. Program Kayseri Ticaret Odası tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında hazırlanan ‘107. yılında Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi’ açılmasıyla başladı. Mustafa Rifat Hisacıklıoğlu Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konferansı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci verdi.

Programda bir konuşma yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülsoy; Çanakkale ruhumu tekrardan canlandırmak istediklerini söyleyerek, “Çanakkale: imanıyla, ruhuyla, vatan sevgisiyle ve milli şuurla vatanını bekleyen Mehmetçiğin destan yazdığı yerdir. Çanakkale, öyle bir mücadeledir ki; asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale Ruhu, hepinizin bildiği gibi en son 15 Temmuz´da da yaşanmıştır. Biz bin yıldır bu topraklardayız, bugün de buradayız, yarında bu topraklarda olacağız. Hangi hain gelirse gelsin bekliyor olacağız. Dün Çanakkale’de karşımızda olanlar, 100 yıl sonra tekrar bu coğrafyada bir harita belirlemek istemektedirler. Asla başaramayacaklar. Bunun içinde uyanık olacağız. Gençliğimizi de bu şuurla yetiştireceğiz. Ömrünü Çanakkale’ye vakfetmiş, dedesini Çanakkale’de şehit vermiş, tam bir Çanakkale sevdalısı 300 küsür defa Çanakkale’ye ziyaret düzenleyerek öğrenciler götürmüş, gecenin saat 2’sinde bu ülkenin gençlerine şehitleri ve şahadeti anlatmış, Çanakkale’yi karış karış bilen, oraya kendini adamış hatta mezarını bile Çanakkale şehitliğinin yanından alan bir bilim adamının daha doğrusu bir gönül insanı Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci hocamızı bu konferansımıza davet ettik. Eminim burada anlattıklarıyla Tarihi bir yolculuğa çıkarak Çanakkale’ye doyacaksınız, gururlanacaksınız” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında şehitleri sadece anmak değil, anlamak ve anlatmak gerektiğini ifade eden Gülsoy, “Bir şehit toprağa düştüğünde değil, unutulduğunda ölüyor. Bizim bunu daha iyi anlamamız ve genç nesillere anlatmamız gerekiyor. Bu arada 12 mart, bağımsızlık sembolümüz olan İstiklal Marşımızın, Gazi Meclis tarafından kabul edilişinin 101. Yıldönümü. İstiklal Marşımız; Türk Milletinin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. Ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak olan Türk Milleti’nin bağımsızlığa verdiği önemi, Mehmet Akif Ersoy, her dizeye ilmek ilmek işlemiştir. Özgürlük ve bağımsızlık, Türk Milleti’nin karakterinde vardır. Üstat Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, Allah bu millete bir daha ’İstiklâl Marşı’ yazdırmasın! Ebediyete kadar kalplerimizde yaşayacak olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Son bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum” diye konuştu.

Konferans Salonunun girişinde açılan ‘Çanakkale Ruhu Sergisinin’ 1 yıl süreyle açık kalacağını belirten Ömer Gülsoy, programa katılamayan herkesi sergiyi gezmek için davet etti.

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