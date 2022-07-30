Cam şişe içerisindeki uyuşturucuyu Yunus Timleri buldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri A.E. ve Y.B.’yi kontrol etti. A.E.’nin üzerinde yapılan aramalarda 0,26 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken Y.B.’nin ise üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisindeki cam şişede 5,99 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulutken iki şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.