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Çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan kalıp ustası, inşaatın 1. katından düşerek hafif yaralandı.

KAYSERİ 22.06.2022, 16:01 22.06.2022, 16:37
Çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan kalıp ustası, inşaatın 1. katından düşerek hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan M.M., dengesini kaybederek 1. kattan toprak zemine düştü. Düşen işçi hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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