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Çalınan fotoğraf makineleri bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çalınan yaklaşık 100 bin TL değerinde 2 adet fotoğraf makinesi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 30.07.2022, 21:59
Çalınan fotoğraf makineleri bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çalınan yaklaşık 100 bin TL değerinde 2 adet fotoğraf makinesi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hunat Mahallesi’nde yaklaşık 100 bin TL değerinde 2 adet fotoğraf makinası çalınması olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda fotoğraf makinelerini E.B. ve S.A.Y.’nin çaldığı belirlendi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, fotoğraf makineleri ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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