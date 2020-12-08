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Çalınan araç terk edilmiş halde bulundu

Kayseri’de dün akşam saatlerinde çalınan araç camları kırılmış vaziyette terk edilmiş olarak bulundu.

KAYSERİ 08.12.2020, 16:37
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Çalınan araç terk edilmiş halde bulundu
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Kayseri’de dün akşam saatlerinde çalınan araç camları kırılmış vaziyette terk edilmiş olarak bulundu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde 38 HB 663 plakalı araç park halindeyken dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Çalıntı araç bu gün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir binanın önüne terk edilmiş halde bulundu. Camları kırılan ve terk edilen aracın üzerinde polis ekipleri parmak izi çalışması yaptı.

Yetkililer, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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