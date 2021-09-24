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Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 2 kişi adliyede

Kayseri’de çaldıkları otomobille gezerken polise yakalanan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 24.09.2021, 10:15
Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 2 kişi adliyede

Kayseri’de çaldıkları otomobille gezerken polise yakalanan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 38 HL 971 plakalı aracın çalındığı ihbarı üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bu sırada Kazım Karabekir Mahallesi’nde denetim yapan polis ekipleri, çalınan 38 HL 971 plakalı aracı görüp, ’dur’ ihtarında bulundu. Araçta bulunan M.K. ve M.G., polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araç, kovalamaca sonucu durdurulurken, araç içerisindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.G., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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