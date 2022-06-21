Kayserispor’un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan’ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan’ın yardımcıları arasında yer alacak.

Çağdaş Atan’ın ekibinde şu isimler yer aldı:

Mustafa Keçeli: Yardımcı Antrenör

Hasan Fırat: Yardımcı Antrenör

Murat Özkütükçü: Yardımcı Antrenör

Altay Dağdelen: Kaleci Antrenörü

Emre Demirci: Atletik Performans Antrenörü

Serhan Erturhan: Analizci

Ufuk Özbey: Analizci