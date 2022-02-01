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Büyüksimitci: "Doğalgaz ve elektrik kesintisi ciddi üretim kaybına neden oldu"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, organize sanayi bölgesindeki elektrik ve doğalgaz kesintisinin ciddi bir üretim kaybına neden olduğunu söyleyerek, "Üretim ve ihracatın geleceği için enerji arz güvenliği biran önce sağlanmalıdır" dedi.

KAYSERİ 01.02.2022, 10:52
Büyüksimitci: "Doğalgaz ve elektrik kesintisi ciddi üretim kaybına neden oldu"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, organize sanayi bölgesindeki elektrik ve doğalgaz kesintisinin ciddi bir üretim kaybına neden olduğunu söyleyerek, "Üretim ve ihracatın geleceği için enerji arz güvenliği biran önce sağlanmalıdır" dedi.

KAYSO Ocak ayı Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, organize sanayi bölgesinde yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintisine değindi. Büyüksimitci, "Geçen hafta İran’dan gelen doğalgazın kesintiye uğramasıyla sanayide hem doğalgaz hem de elektrikte kısıntılar yaşandı. bu gelişme bir taraftan hammadde ve navlun fiyatları, diğer taraftan yüksek enerji maliyetleri ile enflasyonla uğraşan sanayicimizi ciddi zora soktu. Ciddi bir üretim kaybına neden oldu. OSB’ler ve OSB dışındaki tüketiciler de doğalgazda 10 gün süreyle, elektrikte ise 3 günlük kısıtlar yaşandı. bakanlarımızla yaptığımız toplantıda bir takım sektörleri kapsam dışı bırakacakları kararları ortaya çıksa da birçok sektörümüz bu sıkıntıdan olumsuz etkilendi. Tüm bu gelişmeler enerjide dışa bağımlılığı azaltacak alternatif politikaların gerçekleştirilmesi, yenilenebilir alternatif enerji yatırımlarının özendirilmesi ve bu tür yatırımların daha da fazla desteklenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Üretim ve ihracatın geleceği için enerji arz güvenliği biran önce sağlanmalıdır. Bizler sanayiciler olarak üretmek durumundayız. Umudumuz bu durumun bir daha tekrarlanmaması yönündedir. Enerji konusu ülkenin stratejik gündemlerinin en öncelikli konularının başında gelmektedir. Buna bağlı olarak enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır. Büyümek ve kalkınmak isteyen Türkiye ise her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duymakta, bu artış ile dışa bağımlılığı artırmaktadır. Enerji verimliliği uzun vadede düşük karbon ekonomisine geçiş, petrol ve doğalgaz bağımlılığının azaltılması, sürdürülebilir ve güvenlik bir enerji sisteminin oluşturulması gibi birçok noktada Türkiye için bir zorunluluk oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Memduh Büyükkılıç: "Şehrimize karşı mahcup olmamayı çok önemsiyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ülke genelinde değerlendirme yapılırken dünyadan da soyutlanamayız. Dünyada olup bitenleri göz ardı ederek de bir yere varamayız. Ülkemizde oluşan sıkıntıların dünyada çok daha fazlasının oluştuğunu sizler daha iyi takip ediyorsunuz. O açıdan inşallah karamsarlığa yer olmadan önümüze ve işimize bakacağız. Sizler bizim yüz akımızsınız, ülkemizin gururusunuz. Kayseri’mizde birliğin ve beraberliğin hep beraber bereketini de yaşadığımızın şükründen aciziz. Ben bunu her yerde söylüyorum. Elbette eksiklerimiz olabilir, ufak tefek hatalarımız olabilir. Yeter ki art niyet olmasın. Bunların hepsi telafi edilir. Değerlerine bağlı olan bir şehir, kendi öz kaynakları ile ayakta durmaya çalışan bir şehir. Bazen bu kendi ayaklarımız üzerinde durma konusu ufak tefek istismarda ediliyor. Onun da farkındayız. Ama olsun. Yine de biz ayaklarımızın üzerinde durma yönünde özen gösterelim. Bu anlayış ile yolumuza devam edelim. Bizlerde yerel yönetim olarak sizlerle uyum içerisinde, bizleri seven ve güvenen, hizmet etmemize vesile olan kardeşlerimiz olarak sizleri mahcup etmemeyi, şehrimize karşı mahcup olmamayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

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