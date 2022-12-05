Büyükşehir’in yetenek testine 220 çocuk katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. spor kulübü bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla yetenek taraması yaptı. Yetenek taramasına 7-12 yaş aralığında 220 çocuk katıldı.

Kentte spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin sporla iç içe yaşamasına büyük katkı sunan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tesislerinde ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi amacıyla yetenek taraması yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin alanında uzman antrenörleri tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlediği yetenek taraması sona erdi.

Uzman antrenörler ve diyetisyenler eşliğinde yapılan yetenek taraması neticesinde 7-12 yaş aralığındaki çocukların beceri, performans ve antropometrik özellikleri dikkate alınarak ölçüm değerlendirmelerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde uygun branşa yönlendirmeleri yapılacak.

Spor A.Ş. antrenörleri, 7-12 yaş aralığında bulunan 220 çocuğun yetenek taraması yapılırken, yetenek taramasında yer alan tüm sporcu adaylarına ve gelecek nesillerin sportif yeteneklerini keşfetmeleri için yoğun ilgi gösteren velilere teşekkür etti.