Büyükşehir’in organik tarıma giriş eğitimi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarıma ve tarımsa eğitime verdiği önem kapsamında kayıtları tamamlanan ve 70 kişilik kontenjanı bulunan ‘Organik Tarıma Giriş Eğitimi’ 31 Ocak’ta başlayacak.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amacıyla, küçükbaş hayvan dağıtımından traktör desteğine, hayvan sulama göletlerinden yerli ve milli tohum ve yem bitkisi tohumu desteğine kadar birçok önemli projeye attı. Büyükkılıç’ın tarım alanındaki projeleri tüm hızıyla sürerken bu kapsamda 70 kişi kontenjanı bulunan ve müracaatları 10 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanan ve yoğun ilgi gören ‘Organik Tarıma Giriş Eğitimi’ ay sonunda başlayacak. Yeni sezonda Kayseri’de çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, bahçe kullanıcılarını belirlemek üzere müracaat tarihi içerisinde başvuran 70 kursiyere 31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında eğitim verilecek.

31 Ocak 2022 saat 09.30’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda başlayacak olan eğitimin süresi ise toplam 30 saat olarak belirlendi.

ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS VERECEK, SINAV YAPACAK

Eğitimler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Üretim Bahçesi Sorumlusu Abdurrahman Özcan, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fevziye Şuheyda Hepşen Türkay, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sebzecilik Bölümü’nden Dr. Gülay Beşirli ve Kapadokya Organik Üreticiler Birliği Dernek Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek eğitmenliklerinde gerçekleştirilecek.

Her eğitim sonunda yapılacak sınavların sonuçlarına göre başarılı olan kursiyerlere ‘Organik Tarıma Giriş Eğitimi Katılım Belgesi’ takdim edilecek.