Büyükşehir’in ’Organik Tarım Temel Eğitim Programı’ sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın toplam 53 bin metrekare alanda 54 adet Doğal Üretim Bahçesi’nde yeni dönemdeki organik tarım üreticisi kullanıcılarını belirlemek amacıyla başlattığı Organik Tarım Temel Eğitim programı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 31 Ocak’ta başlayan eğitimler 6 Şubat’ta sona erecek. 30 saat sürecek eğitimler, Organik Tarım Mevzuatı, Doğal Üretim Bahçesi Kullanımı Hakkında Bilgilendirme, Toprak, Toprak Verimi, Bitki Besleme, Gübreleme, Organik Gübre Yapımı, Organik Atık Dönüşümü, Organik Sebze Yetiştiriciliği, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Ekim Nöbeti, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Tohum Üretimi gibi önemli konuları kapsıyor.

Proje kapsamında Kayseri’de çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, bahçe kullanıcılarını belirlemek üzere 70 kursiyere öğretim üyelerinin de yer aldığı eğitmenler tarafından eğitim veriliyor. Verilen eğitimler sonunda, eğitim sürecinde yapılan sınavlarda başarı sıralamasına göre bahçe kullanımı verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organik tarımı desteklemek, halk arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve tüketicilerin doğrudan üreticilerden doğal ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştırmak amacı ile kurulan doğal üretim bahçeleri beş yıldır hizmet veriyor.