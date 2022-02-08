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Büyükşehir’in ‘Organik Tarım Eğitimi’ sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Üretim Sizden, Destek Bizden’ sloganıyla başlatılan Organik Tarım Temel Eğitim Programı tamamlandı. Eğitimler sonunda 70 kursiyer, sertifika almaya hak kazanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eğitmenlere, plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

KAYSERİ 08.02.2022, 10:36
Büyükşehir’in ‘Organik Tarım Eğitimi’ sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Üretim Sizden, Destek Bizden’ sloganıyla başlatılan Organik Tarım Temel Eğitim Programı tamamlandı. Eğitimler sonunda 70 kursiyer, sertifika almaya hak kazanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eğitmenlere, plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan ve bilinçli tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olması için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlayacak yeni sezon öncesi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı bahçe kullanıcılarını belirlemek üzere tarım alanında yaptığı yatırımlara tarımsal eğitim boyutunda da destek vererek ‘Organik Tarım Eğitimi’ düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın toplam 53 bin metrekare alanda 54 adet Doğal Üretim Bahçesi’nde yeni dönemdeki organik tarım üreticisi kullanıcılarını belirlemek amacıyla 31 Ocak 2022 başlayan Organik Tarım Temel Eğitim programının eğitimleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan 70 kursiyer, uzmanlar eğitmenliğinde ‘Organik Tarım Mevzuatı, Doğal Üretim Bahçesi Kullanımı Hakkında Bilgilendirme, Toprak, Toprak Verimi, Bitki Besleme, Gübreleme, Organik Gübre Yapımı, Organik Atık Dönüşümü, Organik Sebze Yetiştiriciliği, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Ekim Nöbeti, Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Tohum Üretimi’ gibi önemli konularda eğitim aldı.

Türkiye’nin farklı illerindeki önemli kurum ve kuruluşlardan, alanında uzman birçok isim Organik Tarım Temel Eğitim Programı’nda kursiyerlere eğitim verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimlere katılarak bilgi ve tecrübelerini kursiyerler ile paylaşan, bilinçli organik tarımın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür ederek, plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.

Eğitimler sonrası düzenlenen sınavlarda başarılı olan 70 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı.

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