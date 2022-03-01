Büyükşehirin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 kültür sanat etkinlikleri kapsamında yoğun ilgi gören konserlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda 4 Mart Cuma saat 19.30’da sahne alacak.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında “Kültür sanat eğitim ve spor faaliyetleri’ dalında ödüle layık görülen ve düzenlediği etkinliklerle sanatseverlerden tam not alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da kentte kültür ve sanat rüzgârı estirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından, 2022 kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Türk Sanat Müziği Konseri ücretsiz şekilde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda 4 Mart Cuma saat 19.30’da Burhan Surluev şefliğinde Kürdilihicazkâr Konseri ile eşsiz parçalar seslendirecek.