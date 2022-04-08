Büyükşehir’in Kariyer Merkezi Projesi’nde yeni paydaşlarla protokol imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama katkı sunmak, işveren ile iş arayanı doğru noktada buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği KAYMEK Kariyer Merkezi projesinde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Serbest Bölgesi ile ek protokol imzalandı.

Sanayi ve ticaret merkezi Kayseri’de üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturacak, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayacak önemli bir proje olan KAYMEK Kariyer Merkezi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projede paydaş ağını genişletti. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ile yeni paydaşlar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Serbest Bölgesi arasında ek protokol imzalandı.

Melikgazi Belediyesi’nde gerçekleşen protokol imza töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu KAYMEK Kariyer Merkezi ek protokolünü imzalarken, projeye Serbest Bölge de dâhil oldu.

Ayrıca Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde gerçekleşen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve İktisadi İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya arasında imzalanan ek protokol ile Kayseri Kariyer Merkezi projesi paydaşları arasına Nuh Naci Yazgan Üniversitesi de katıldı.

Böylelikle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Borsası, KAYMEK A.Ş. gibi seçkin kurumlardan oluşan KAYMEK Kariyer Merkezi paydaş ağı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Serbest Bölge ile imzalanan ek protokolle genişleyerek güç kazandı.

Kentteki tek özel istihdam bürosu hüviyetindeki KAYMEK Kariyer Merkezi, ‘Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi’ni aldı.