Büyükşehir’in ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ yarışmasının ödülleri sahiplerini buluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulüne yönelik düzenlenen ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda ödüller, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın elinden sahiplerini buluyor.

Kayseri’de kültür ve sosyal faaliyetleri de yürüten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, millî manevi değerlerine bağlı, saygılı ve donanımlı genç nesiller için sürdürdüğü hizmetlerinden birisi daha olan İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda, birbirinden değerli 312 çalışma, toplanan jüri heyeti tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler belirlenirken ödüle layık görülen yarışmacılar da 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenecek tören ile ödüllendirilecek.

Katılımcı gençler gayretlerinin emeğini alıyor

Gerçekleştirdiği yarışma ve çeşitli faaliyetlerle gençlere hitap eden Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından düzenlenen ve başvuruları 9 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 17 Şubat 2023 tarihinde biten ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ adlı anlamlı yarışmada, ödüller sahiplerini bulurken, katılımcı gençler de gayretlerinin meyvelerini alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında, 2023 yılı ortak teması ‘Âkif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü’ olarak belirlenirken, Büyükşehir KAYMEK ise ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ adıyla İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenledi. Yarışmada, gençlerin istiklal ruhunu, millî ve manevi değerleri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasını ve Türk - İslam mefkuresini özümsemeleri, aynı zamanda kadim şehir Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin farkında olup şehrin değerlerine sahip çıkmalarını sağlamak hedeflendi.

Ödüller: tablet, akıllı saat ve jüri özel ödülü

Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 312 genç yarışmacının katılım sağladığı ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda, İstiklal Marşı’na hâkimiyet, millî marş diline uygun okuma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, beden dili, vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak başvurular hassasiyetle değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katılacağı ödül töreninde, değerlendirme sonucu 4-11 yaş grubu ve 12-18 yaş grubu olmak üzere iki farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10” tablet, ikincilere 8” tablet ve üçüncülere 7” tablet; mansiyon olarak üçer kişiye akıllı saat armağan edilecek.

Yarışmada dereceye girenlerin isimleri ise şu şekilde sıralandı;

4-11 Yaş Grubu; birinci Havva Geleç, ikinci Rumeysa Gül Karaca, üçüncü Yağmur Ayşe Özcan, mansiyon 1 Hanne Ada Çınar, mansiyon 2 Sıla Avcı, mansiyon 3 Elif Rana Oflaz. 12-18 Yaş Grubu; birinci Hayrunnisa Tamer, ikinci Yasemin Coşgun, üçüncü Umut Yalçıntekin, mansiyon 1 Gizem Nur Uysal, mansiyon 2 Fatmanaz Ulutaş, mansiyon 3 Medine Döndü Koç. Jüri Özel Ödülleri; 4-11 yaş grubu; Ayşe Uzunlu, Umut Kemal Dursun, Rüveyda Karabulut, Esra Tahta ve Ebrar Gökalp.