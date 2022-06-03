Büyükşehir’in hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi hizmet içi eğitim seminerleri çerçevesinde, ‘Öfke Kontrolü ve Psikolojik Sağlamlık’ semineri düzenledi.

Belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personellerinin vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla düzenlediği seminerlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine, ‘Öfke Kontrolü ve Psikolojik Sağlamlık’ seminerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve zabıta ekipleri katıldı.

Seminerde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesini dışarıda temsil ettiğini belirterek, “Her türlü esenlik hizmetlerini, güvenlik hizmetlerini ve toplumsal hizmetleri yerine getiren kıymetli bir birimimiz. Bu anlamda sizlerin yaptığı görevin zorluğunun farkındayım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum çünkü özveri ile çalışıyorsunuz, biliyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda hizmet verdiklerinin altını çizen Öztürk, “Bu hizmetlerimiz beşikten mezara kadar olan hizmetlerimiz. Belediyecilikte dokunmadığımız alan yok. Çok şükür her alanda hizmetlerimizi yapabilmekteyiz. Bu hizmet içi eğitim seminerini de yine kendi kurumumuz olan KAYMEK A.Ş. bünyesinde hizmetlerini veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık birimimiz tarafından verilmektedir. Dolayısıyla eğitimlerimizi de kendimiz organize ediyoruz, hizmetlerimize de kendimiz veriyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, eğitimlere katkı veren idarecilere, yöneticilere ve eğitimcilere de teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öfke yönetimi ve psikolojik sağlamlık konularında eğitim alacaksınız. Bunun teknikleriyle alakalı uzmanlarımız tarafından sizlere teorik bilgiler verilecek. Hizmet içi eğitimimizi de yerine getirmiş olacağız. Bundan sonraki hizmet içi eğitim seminerlerimizde bütün belediyelerimizi de aynı şekilde burada görmek istiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimize bu eğitim seminerlerinden faydalanmaları için buradan da çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlarımız hepsini ayrı ayrı davet etsinler tek çatı altında seminerlerimizi verelim. İnşallah verimli bir program olur, eğitimlerimiz hayra vesile olsun.”

Öztürk’ün konuşmasının ardından KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Uzman Aile Danışmanı Sebahat Bayar tarafından zabıta ekiplerine öfke kontrolü ve psikolojik sağlamlık konularında seminer verildi.