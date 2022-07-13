Büyükşehir’in Hayvanat Bahçesi’ne 3 günde 50 bin ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı. Hayvanat Bahçesi’ni bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bayram coşkusunun doyasıya yaşanması için Kurban Bayramı’nda Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi’ni, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ücretsiz olarak hizmete verdi. Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Hayvanat Bahçesi’nin Kurban Bayramı’na özel ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları sevindirdi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla bayram süresince ücretsiz olan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat Bahçesi’ne aileleri ile birlikte gelen vatandaşlar, uygulama için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Son süreçte, yeni doğan yavruların yanı sıra Sinop ve Van’dan gelen 5 aylık iki yavru ayı da, hem ziyaretçilerin ilgi odağı olurken hem de Hayvanat Bahçesi’ne renk kattı.

Hayvanat Bahçesi’ni bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günlerine denk gelen 10, 11 ve 12 Temmuz günlerinde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.