banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Büyükşehirin geleneksel şiir yarışmasına bin 270 kişi katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl Şair Yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlediği geleneksel şiir yarışmasına bin 270 kişi katıldı.

KAYSERİ 25.10.2021, 13:28
Büyükşehirin geleneksel şiir yarışmasına bin 270 kişi katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl Şair Yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlediği geleneksel şiir yarışmasına bin 270 kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel şiir yarışmasının dördüncüsü, 1872 yılında Kayseri Mevlevihanesi’nde dünyaya gelen, son dönem Osmanlı Mevlevilerinden olan, Arap, Fars ve Türk edebiyatı konusunda derin bilgisi bulunan ve devrinde Türkçeyi en iyi bilenler arasında yer alan Şair Yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlendi. Şiir yarışması ilan edildiği günden bu yana yoğun ilgi gördü. Sanat ve şiir severlerin birbirinden kıymetli eserlerinin olduğu şiir yarışmasında başvurular sona erdi. Yarışmaya bin 270 kişi katılım gösterdi. Yapılacak değerlendirmenin ardından ‘serbest’ konulu şiir yarışmasının birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülen 3 esere ise 1000’er TL para ödülü verilecek. Yarışmacılara teşvik amacı ile dağıtılacak toplam ödül ise 18 bin TL olarak gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi şiir yarışmalarının birincisi Âşık Seyrani, ikincisi Yaman Dede ve üçüncüsü de Kadı Burhanettin anısına düzenlenmişti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2