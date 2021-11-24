banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ve öğretim için gün sayan Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, tam donamlı şekilde yapılan dua alacak projeye destek veren hayırsever Özderici ailesine teşekkür etti.

KAYSERİ 24.11.2021, 12:23
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ve öğretim için gün sayan Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, tam donamlı şekilde yapılan dua alacak projeye destek veren hayırsever Özderici ailesine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde eğitim ve öğretim başlayarak tanıtım töreni yapılacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliği ile hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk ile birlikte ziyaret ederek, son durum hakkında bilgiler aldı. Birimleri tek tek gezerek, ilgili yöneticilerden bilgi alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Engelsiz yaşam merkezimiz tam donanımlı, herhalde Anadolu’da böyle bir merkez söz konusu bile değil. Bu donanımlı yaşam merkezimizin hizmete hazır olduğunu, öğrencilerimizin kaydının devam ettiğini ve inşallah 3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili engelleri ortadan kaldırma anlayışı içerisinde hizmete sunacağımızı buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, böylesi anlamlı ve dua alacak projeye destek veren hayırsever Özderici ailesine teşekkür ederek, “Kaydını yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, bu konuda yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurmalarının kendileri açısından önem arz ettiğini de buradan paylaşmak istiyorum. Gerek burada hizmet verecek olan eğitimcilerimize gerek ise yöneticilerimize ve hayırseverimize özellikle teşekkür ederek şehrimize, Kayseri Büyükşehir Belediyemize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alıyor. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da bulunuyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7