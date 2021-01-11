Büyükşehir’in dergisi ’Düşünen Şehir’ yılın en iyi şehir dergisi seçildi

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB), dergi izleme komisyonu tarafından 2020 yılı başından itibaren ülke genelinde takip edilerek analizi yapılan dergiler içerisinde, kategorilerine göre ödüller sahiplerini bulurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yayınlanan Düşünen Şehir Dergisi de ‘şehir’ kategorisinin ödülünü aldı.

Aralarında, ‘tasarım, içerik, editör, gençlik, kadın, çocuk, polisiye, sanat, kültür, edebiyat, spor, tarih, bilim, seyahat, şehir’ ve buna benzer konuların yanı sıra ‘kapak tasarım, dergi dostu gazete, dergi dostu yazar, dergi dostu belediye, yılın gelecek vadeden dergisi, yılın en iyi çıkış yapan dergisi’ gibi konularda da ödüller verilen yarışmada, toplam 36 kategori içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de ödüle layık görüldü. Türkiye’de ve Kayseri’de ‘şehrin ve gönüllerin doktoru’ olarak bilinen doktor Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Düşünen Şehir Dergisi, adında yer aldığı gibi ‘şehir’i düşündü ve bu kategoride ödül aldı.

İLK YARIŞMADA ‘ŞEHİR’E İMZA

Türkiye’de bu yıl 1.’si düzenlenen toplam 36 kategorideki dergi yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Düşünen Şehir Dergisi, ‘şehir’ kategorisinde ödül elde ederek bu konuya imzasını attı. İçeriğinde sanattan tarihe, kültürden toplumsal konulara kadar şehre ilişkin birçok konuyu, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu, nitelikli ve zengin yayın, hakem ve danışma kurulu ile işleyen dergi, ilk defa düzenlenen yarışmada ‘şehir’ kategorisine damgayı vurarak dereceye girdi.

“DÜŞÜNEN, OKUYAN VE OKUTAN ŞEHİR BİLİNCİ OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyecilikte, altyapı kadar sosyal yapıya da, sanata da, kültüre de yatırım yapmanın önemine işaret ederek, “Düşünen, okuyan, okutan şehir bilinci ile hareket ediyoruz. Bu türden süreli yayınlarımızla, kitaplarımızla bu çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Bildiğimiz belediyecilik anlayışının yanında bu türden kültüre, sanata kısaca hayata dair çalışmalarımız da bizim olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bugün şükürler olsun bunun meyvelerini de almaktayız. Başarımız daim olsun” ifadelerinde bulundu.