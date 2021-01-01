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Büyükşehir’in ’borç yapılandırma’ fırsatı 1 Şubat’a uzatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.
KAYSERİ 01.01.2021, 15:39
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7256 kanun kapsamında belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatı 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen yapılandırma için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkânı sağlanacak. Belediyeye olan borçları peşin veya taksitli olarak yapılandırma fırsatında son gün 1 Şubat 2021 olarak düzenlenirken, sisteme giriş için e-belediye sisteminin kullanılması gerekiyor.Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler, ister Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’na gelerek, isterse ebelediye.kayseri.bel.tr adresine girerek yapılandırma işlemini yapabilecekler.
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