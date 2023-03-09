Büyükşehir’in Bilim Merkezi’nden ‘Bilim Ve Teknoloji Haftası atölyeleri’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nin 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolasıyla 11-12 Mart tarihlerinde düzenleyeceği Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri için kayıtlar başladı. Kontenjanlarla sınırlı çocuklara yönelik atölyelerin yanı sıra katılımcı ve yaş sınırlaması bulunmayan Güneş Gözlemi etkinliğine tüm Kayserililer katılabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bilime, eğitime, öğrenmeye ve öğrencilere verdiği özel önem doğrultusunda çocuklar başta olmak üzere Kayserilileri bilim ve teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile bireylerin yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını ve öğrenilen bu bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlamayı hedef edinen Kayseri Bilim Merkezi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolasıyla minik öğrencilere yönelik Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri düzenliyor.

11-12 Mart tarihlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenecek atölyelerde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri için 15 kişilik kontenjan ayrılırken saat 10.00 ile 10.45 arasında gerçekleştirilecek Yaşam Döngüleri Atölyesi’ne 7-9 yaş, 11.00 ile 11.45 arasında gerçekleştirilecek Elektronik Yapboz Atölyesi’ne 8-11 yaş, 12.00 ile 12.45 arasında gerçekleştirilecek Uzay Aracımı Tasarlıyorum Atölyesi’ne ise 6-8 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Ayrıca kontenjan ve yaş sınırlaması olmaksızın düzenlenecek Güneş Gözlemi etkinliğine tüm vatandaşlar katılabilecek.

Atölyeler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar kayseribilimmerkezi.com internet adresini ziyaret edebilecek ya da 0(352) 222 45 67- 0(352)222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden iletişime geçebilecek.