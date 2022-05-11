banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Bill Gates korona virüse yakalandı
Bill Gates korona virüse yakalandı
Benzin fiyatları zamdan sonra rekor fiyatta!
Benzin fiyatları zamdan sonra rekor fiyatta!

Büyükşehir’in 6. Hikaye Yarışması’na yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek Hikâye Yarışması’na edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

KAYSERİ 11.05.2022, 10:52
Büyükşehir’in 6. Hikaye Yarışması’na yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek Hikâye Yarışması’na edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kentte birbirinden önemli kültür sanat faaliyetlerine imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 6. Hikâye Yarışması’nda, 6 Mayıs itibariyle başvurular sona erdi. Her yıl hikâyeye gönül verenlerin ilgiyle takip ettiği yarışmaya bu yıl da katılım yoğun oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat faaliyetleri alanında her yıl geleneksel hale getirilen hikâye yarışmalarının, bu yıl altıncısının düzenlendiğini belirterek, “Hemen her alanda olduğu gibi kültür sanat faaliyetlerinde de önemli etkinlikler düzenlemeye, sanatseverlerimizi, edebiyat aşığı hikâye severlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

BİNE YAKIN BAŞVURU OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hikâye yarışmasına edebiyatseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiğini ve 6. Hikaye Yarışması’na yaklaşık bin vatandaşın başvuru yaptığını vurgulayan Büyükkılıç, “Kitapların kokusunu, satırların izini takip eden, edebiyata gönül veren birçok vatandaşımız her yıl düzenlenen hikâye yarışmamıza ve diğer edebiyat alanındaki etkinliklerimize yoğun ilgi gösteriyor. Yerel yöneticiler olarak, bu ilgi ve sevgiden dolayı elbette ki büyük mutluluk duyuyor, bu ilgiyi ve edebiyat sevgisini desteklemeye gayret ediyoruz. Bu gayemiz doğrultusunda geleneksel hikâye yarışmamızın bu yıl altıncısını düzenledik ve bu yıl da yarışmamıza bine yakın başvuru ile yoğun bir ilgi oldu. Jürimiz tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde dereceye giren vatandaşlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz” şeklinde konuştu.

TOPLAM 18 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Ulusal çapta düzenlenen ve hikâye konusunun ‘serbest’ olduğu ödüllü yarışmada dereceye giren katılımcılardan birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, yarışmacılara destek ve teşvik için takdim edilecek.

Yarışmaya katılan hikâyeler arasından dereceye girecek olanların değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, sonuçlar 27 Haziran 2022’de açıklanacak. Dereceye girerek, ödüle layık görülecek hikâyeleri seçecek kurul, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Hikâyeci /Eleştirmen Necip Tosun, Hikâyeci Cemal Şakar, Hikâyeci Güray Süngü, Hikâyeci Mustafa Çiftci, Yazar Abdullah Harmancı, Hikâyeci Nurkal Kumsuz, Hikâyeci Hüdaverdi Aydoğdu ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı’dan oluşuyor.

6.Hikâye Yarışması dereceye girenler listesi 27 Haziran’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
17°
açık