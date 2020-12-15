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Büyükşehir’in 125 araç ve 273 personeli karla mücadele için hazır kıta

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile karla mücadele ekibi tüm hazırlıklarını tamamladı.

KAYSERİ 15.12.2020, 13:18
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Büyükşehir’in 125 araç ve 273 personeli karla mücadele için hazır kıta

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile karla mücadele ekibi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamlayarak, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada olası kar yağışına karşı vatandaşa hizmet için görev yapacak.

Hazır kıta bekleyen ilçe merkez ekibi; Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Felahiye’de, Tomarza ekibi; Tomarza, Bünyan, Talas’ta, Sarıoğlan ekibi; Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan’da, Pınarbaşı ekibi Pınarbaşı’nda, Sarız ekibi; Sarız’da, Develi ekibi; Develi ve Yeşilhisar’da, Yahyalı ekibi de Yahyalı’da olmak üzere 7 noktada karla mücadele çalışması yapacak.

KIŞ BOYUNCA İLÇELERDE 3 BİN 477 KİLOMETRE YOLDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Büyükşehir ekipleri kış boyunca, kırsal mahallelerde toplam 103 personel ve 48 araç ile 3 bin 477 kilometre yolda karla mücadele çalışması yapacak.

MERKEZDE 170 KİŞİLİK EKİP 77 ARAÇ İLE 24 SAAT HAZIR OLACAK

Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkezde yine 24 saat çalışma esasına göre karla mücadelesini sürdürecek. Merkezde çalışma görev alanı dâhilinde 450 kilometrelik yol ağında 38 adet kar küreme ve tuz serici, 5 adet greyder, 6 adet yükleyici kepçe, 8 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet rotatif, 10 adet damperli kamyon, 9 adet personel taşıma olmak üzere 77 adet aracıyla 24 saat çalışma esasına göre 170 kişilik ekiple çalışmalar yapılacak.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışacak karla mücadele ekibi, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için gece, gündüz mücadele edecek.
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