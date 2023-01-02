Büyükşehir’den zabıta ekiplerine eğitim semineri

Kayseri’de altyapı ve sosyal hizmetlerin yanı sıra denetim görevini de üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin denetimle görevli zabıta birimi personeline ‘Stresi Kontrol Edebilme ve İletişim Becerilerini Geliştirme’ semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın düzenlediği eğitim seminerinde iletişim uzmanları ile sosyologlar eşliğinde zabıta personeline Stresi Kontrol Edebilme ve İletişim Becerilerini Geliştirme eğitimi verildi.

“Zabıtamız, vatandaşımızın her alanda hizmetlerine koşturmakta”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, eğitim seminerinde yaptığı konuşmada zabıta teşkilatlarının, vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmetlerine koşturmakta olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

“Zabıta teşkilatlarımız bildiğiniz üzere bizim hemşehrilerimizin doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmetlerine koşturmaktadır. Bu hizmetleri yaparken bizim zabıta teşkilatlarımızda görev yapan tüm personellerimiz mevzuattan almış oldukları talimatlarla hareket ederler. Tabi mevzuat deyip geçmemek gerekiyor. Zabıta teşkilatımızı yüzün üzerinde, hatta yüz elli bile diyebiliriz kanun, yönetmelik ilgilendirmekte. Her mevzuatın içerisinde esenlik hizmetleri ile ilgili, güvenlik hizmetleri ile ilgili şehrin düzeni, intizamı aklınıza ne geliyorsa birçok alanda zabıta teşkilatımızı ilgilendiren talimatlar, görevler vardır. Ve gerçekten de zabıta teşkilatımızın görevi bir hayli zor ve bir hayli de karmaşık. Bunun bilincindeyiz. Tabi zabıta teşkilatımız inşaattan imara, seyyar satıcıdan dilencilere, sağlıktan çevreye, turizmden ticarete daha birçok alanda görevleri mevcuttur. Bunları yaparken hassasiyetle yaptığınızı biz biliyoruz.”

“Kişisel gelişimlerinize ve işinize, evinize, hayatınıza yansıyacak eğitim”

Öztürk, kişisel gelişime katkıda bulunacak ve iş ile ev hayatına yansıyacak bir takım eğitimler de planladıklarımı vurgulayarak, “Mevzuatla ilgili eğitimlerinizi zaten alıyorsunuz. Ancak tabi biz de burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere mevzuat eğitiminin dışında kişisel gelişimlerinize katkıda bulunacak ve işinize, evinize, hayatınıza yansıyacak bir takım eğitimler de planladık. Bugün buradaki eğitimimiz de bunlardan bir tanesi, iletişim alanında, stresi kontrol edebilme ve iletişim becerilerini geliştirme eğitimi göreceğiz. Biz bu eğitimleri verirken şunu vurgulamak istiyorum, dışarıdan hizmet satın almıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kendisini yetiştiren bir belediye. Diğer belediyelerimiz de aynı şekilde. Kendi personellerimiz, uzman personellerimiz sizlere eğitimler veriyorlar ve biz bundan çok mutluyuz” ifadelerinde bulundu. Öztürk, zabıta personeline başarılar temennisinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi’nde görev alan İletişim Uzmanı Fatma Kırıcı ve Uzman Aile Danışmanı Sosyolog Sebahat Bayar tarafından, şehirdeki faaliyetlerin düzenli ve güvenli bir biçimde yürütülmesi için yetki ve sorumluluğu bulunan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekiplerinin söz konusu görevi en iyi şekilde sağlayabilmesi, bu konuda kendini geliştirmesi, vatandaşla ilişkilerini olması gerektiği gibi gerçekleştirmesi ve görevini sürdürürken stres ile başa çıkmayı başarabilmesi amacıyla yapılan uygulamalı eğitim seminerlerine ilgi yoğun oldu.