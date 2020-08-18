Büyükşehir’den yerli yazılım
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİLİŞİM ALANINDA DA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTEREK, YERLİ BİR YAZILIM ÜRETTİ. TAMAMEN BÜNYESİNDEKİ MÜHENDİSLER TARAFINDAN YAZILIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN “BULUT KAYSERİ” SİSTEMİNİ KULLANMAYA BAŞLAYAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YERLİ VE MİLLİ” ÇALIŞMALARA DA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilişim alanında da önemli çalışmalar yürüterek, yerli bir yazılım üretti. Tamamen bünyesindeki mühendisler tarafından yazılımı gerçekleştirilen “Bulut Kayseri” sistemini kullanmaya başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Yerli ve Milli” çalışmalara da desteğini sürdürecek.
Büyükşehir Belediyesi, yerli ve milli yazılımların Türkiye’nin geleceği açısından taşıdığı öneme istinaden bu alanda da önemli çalışmalar yürütüyor.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde başta “Akıllı Şehir Kayseri” çalışmaları ile öncü olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki mühendislerin yazılımını gerçekleştirdiği “Bulut Kayseri” sistemi ile yüzde 100 yerli yazılım kullanıyor.
Güvenlik başta olmak üzere her açıdan kamu hizmetlerine cevap verecek şekilde hazırlanan “Bulut Kayseri” yazılımı ile hem veri depolama, hem de dosya transfer işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
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