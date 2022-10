Büyükşehirden ’Yaşlılar Günü’ etkinliği

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen Ulu Çınarlar Konser ve Tiyatro Programı’na katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile annesi İlmiye Büyükkılıç ve ailesinin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Cüneyd Özdemir ile ulu çınarlar ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Burada sizleri sadece 1 gün hatırlayan bir anlayış değil, Allah’a şükürler olsun her gün hatırlayan ve sizlere layık olmaya çırpınan bir ekibin, bir anlayışı var” dedi. Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, yaşlı vatandaşların dua kaynağı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu;

“Burada benim değerli eşim ve kıymetli annem de aramızda. Dolayısıyla biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri, hep beraber ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında Türkiye’yiz. Biz sizlerin ellerinden öpüyor, dualarınızı bekliyor, sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Gerek huzurevimizde, gerek Cumhuriyet Meydanı’mızdaki sizlerin sabah gelip, akşam ayrıldığınız misafirhanemiz ve diğer sosyal tesislerimizde sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Kültürel ve sosyal yönden sizlerin donanımlı, huzurlu, sağlıklı olmasının gayretini sürdürürken, tecrübelerinizin de gençlerimiz tarafından paylaşılmasını, sizlerin anlattıkları tecrübeleri yavrularımızın, gençlerimizin iyi dinlemesini sağlayacak anlayışı da hayata geçiriyoruz.”

Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’e de desteklerinden dolayı teşekkür ederek; “Bizleri her zaman yüreklendiren, sahiplenen, her etkinliğimizde bulunan sayın valimize de ayrıca teşekkür ederken, hep beraber el ele, gönül gönüle diyoruz” diye konuştu. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; “Büyükşehir Belediye Başkanımız bundan yaklaşık bir ay önce canımın sıkıldığı bir günde benim kolumdan tuttu, ‘senin moral bulacağın bir yere götüreceğim sayın valim, orada dua alacağız, moral bulacağız’ demişti. Büyüklerimizin bu program için hazırlandığı yere götürmüştü. Gerçekten orada ayrı motivasyon kaynağı bulmuştuk. Onlarla sohbet etmiştik, ömrünün sonbaharında bizler için program hazırladığı, bizlere güzel bir an yaşatıp evimize mutlu göndermek için yaptıkları uğraşı görünce motivasyon kaynağı bulmuştuk. Belediye başkanımızla konuşurken, gerçekten heyecanla bugünü bekliyordum” şeklinde konuştu. Anne, baba, anneanne ve babaanne gibi kavramların önemine işaret eden, dua kapıları olduğuna vurgu yapan Vali Çiçek, “Hepimiz yaşamışızdır, özellikle dedemle, babaannemle yaşadığım günler hayatımın en güzel günleriydi. Bazen vali olduğumda ya da başarılı bir iş yaptığımda ‘keşke dedem görseydi’ diyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın şehrin her tarafına dokunmaya çalıştığını belirten Vali Gökmen Çiçek, Büyükkılıç’ın anlamlı hizmetlerine övgüler yağdırarak sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bir haftadır Büyükşehir Belediye Başkanımız burada yoktu, inanın sanki benim açımdan şehrin yarısı yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi, şehri bize getirdi, teşekkür ediyorum. Hoş geldi, sefalar getirdi. Türkiye’nin hiçbir yerinde çocuğa, gence, orta yaşa, yaşlıya bu kadar gönülden hizmet eden belediye var mı bilmiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin her tarafına dokunmaya çalışıyor, onu görüyorum. Özellikle yaşlılara, büyüklerimize gösterdiği hürmetten, düşünceden dolayı kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.”

Ulu çınarlardan Fatma Kesim de program hakkında bilgiler vererek, “Bu merkezde emeği olan herkese teşekkür ederim. Yaşamımızda aktif hayat ve sosyalleşmemizi sağlayan bu merkez, memleketimizde bizim için ikinci evimiz oldu. Memduh başkanımız geçen hafta ulu çınarlar için Çanakkale gezisi düzenledi. İçimizde şehir dışına ilk kez çıkan çok arkadaşımız vardı, hepimiz için unutulmaz bir hatıra yaşamımıza vesile oldu. Orada ecdadımıza dua etmemize imkân veren başta Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ilk olarak ulu çınarlar tarafından tiyatro gösterisi düzenlendi. Ulu çınarlar, tiyatro eğitmeni İbrahim Altuntaş yönetiminde ‘Tahta Çanaklar’ isimli oyununu sahneleyerek, ilk tiyatro tecrübesini yaşadılar. Yaşlıların tiyatro performansı salondaki misafirleri duygulandırırken, oyun kalabalık tarafından büyük beğeni aldı. Tiyatro oyunun ardından Orkestra Şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu ‘Ulu Çınarlar Korosu’ konser verdi. Yaşlı çınarlar, sadece türküleri seslendirmekle kalmayarak, hem türkü söyleyip hem de sahnede oyun oynayarak stres attı. Kayseri türkülerinin yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren ve dinleyenlerden tam not alan koro, sık sık alkışlandı. Misafirler de seslendirilen türkülere eşlik etmeyi ihmal etmedi. Konser sırasında sahneye davet edilen Başkan Büyükkılıç, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü de söyleyerek, hünerlerini sergiledi.

Bu anlamlı ve özel program, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra, Başkan Büyükkılıç’ın ‘Her şey Kayseri için’ sloganı ile sona erdi.