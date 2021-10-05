Büyükşehirden üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi tarafından kente yeni gelen üniversite öğrencilerine yönelik Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde kurulan stantta ulaşım konusundan akıllı şehir mobil uygulamasına kadar birçok konuda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’de üniversite öğrencilerinin koşulsuz, şartsız yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi, Beyaz Masa tarafından Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde kurulan stantta, kente yeni gelen üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmeye devam ediliyor. Kayseri’nin tarihi ve kültürel alanlarından bahsedilen stantta belediyenin ulaşım, altyapı, kültür ve sosyal faaliyetleri anlatılırken, öğrencilerin görüş ve önerileri de alınıyor. Türkiye’nin farklı illerinden Kayseri’ye gelen öğrencilere kentin tanıtımını yapan Alo 153 İletişim Merkezi personelleri, “Ulaşım konusunda Akıllı Şehir Kayseri uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Mutlaka indirin, o uygulama sizin gözünüz, kulağınız. Bütün sosyal etkinliklerden haberdar oluyorsunuz, nöbetçi eczaneler nerelerde, hangi hizmetler var, mezarlıklara kadar Kayseri’ye dair bütün bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Binmek istediğiniz otobüsün tahmini kaç dakika içerisinde durağınıza kadar geleceğini görüyorsunuz” diye bilgilendirmelerde bulunuyor.

Yetkililer tarafından öğrencilere talep ve isteklerinin olup olmadığı sorulurken, herhangi bir durum olduğunda 7 gün 24 saat Alo 153’ün hizmetlerinde olduğu belirtiliyor. Yurt konusunda sorun yaşayan öğrencilerin talepleri de alınırken öğrencilere ayrıca Kayseri’nin tarihi ve doğa harikaları olan Kapuzbaşı Şelaleri’nden Erciyes Dağı’na, Koramaz Vadisi’nden Sultan Sazlığı’na kadar birçok bölge hakkında bilgiler de veriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti, Cuma gününe kadar devam edecek.