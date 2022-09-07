Büyükşehir’den üniversite adaylarına ek tercih sürecinde de tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri, üniversite tercihleri sonucunda yerleşemeyen öğrencilere yönelik olarak ek tercih sürecinde yeniden başladı.

Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere sunulan tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik desteği, üniversite tercihleri sonucunda yerleşemeyen öğrencilere ek tercih sürecinde de yardımcı olmak için yeniden öğrencilerin hizmetine girdi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve genç dostu faaliyetlerini de sürdürürken gönül belediyeciliği noktasında yediden yetmişe tüm vatandaşlara dokunan hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin on binlerce insana hizmet veren kuruluşu KAYMEK’in üniversite adaylarının heyecanlı tercih sürecinde ‘hayatınıza dokunmak için buradayız’ sloganıyla hayata geçirdiği Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri ek tercih sürecinde yeniden başladı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan heyecanlı süreçte kentte beş farklı noktada 15 günde 1500 öğrenciye ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir, ek tercih sürecinde de üniversite hayali kuran öğrencilerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tercih süresi boyunca hizmet verecek.

Ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 7-13 Eylül tarihleri arasında KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi’nde uzmanlar tarafından gerekli tüm bilgiler aktarılarak, hayalleri doğrultusunda en doğru şekilde yönlendirilecek.