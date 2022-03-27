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Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında ‘Mesleki ve Teknik Eğitimler Düzenlenmesine İlişkin’ İş Birliği Protokolü imzalandı.

KAYSERİ 27.03.2022, 15:26
Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında ‘Mesleki ve Teknik Eğitimler Düzenlenmesine İlişkin’ İş Birliği Protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılık alanında üreticilerin desteklenmesine, bilinçli ve sürdürülebilir tarımsal hareketle ülke ekonomisine katkı sunmaya verdiği önemle Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentte bir ilki daha gerçekleştiriyor. Tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında KAYMEK A.Ş. bünyesinde bulunan tesislerde kursiyer ve diğer vatandaşlara eğitimler düzenlenmesine dair usul ve esasları içeren Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ’Mesleki ve Teknik Eğitimler Düzenlenmesine İlişkin’ İş Birliği Protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar katıldı. Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile tarım hayvancılık alanında Türkiye’ye örnek işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’e kurulan güzel ilişkilerden dolayı teşekkür etti. Açıklamasında eğitimin önemine işaret eden Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, bu işbirliği içerisinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; “KAYMEK’teki tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitim protokolünde de sizlerle beraber olmaktan ve bütün ilçelerimize sizinle beraber el atıp eğitimli, donanımlı personellerle işi öğreterek, onların almış oldukları sertifikayı da değerlendirerek, kendilerine yapacağı işlerle alakalı katkı sağlayacağımız için mutluyuz. Büyükşehir Belediyemiz ve KAYMEK kurumumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizde artık KAYMEK’in vermiş olduğu tüm eğitimlerde İl Tarım Müdürlüğü olarak hem yaptığımız çalışmalarda hem de sahadaki üreticilerimizin eğitiminin sağlanması konusunda birlikte hareket edeceğiz. Bu cümleyi sarf etmekten de gerçekten keyif alıyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğü olarak tek bir kurum gibi çalışıyoruz. Eksiklerimizin olduğu yerde desteklerini alıyoruz” diye konuştu.

KAYMEK’in kentte çok güzel işler yaptığını vurgulayan Şahin; “KAYMEK’in imkânlarıyla ve ekibiyle beraber İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu protokol çerçevesinde hayvancılıktan ev ekonomisine kadar, kurumumuzu kapsayan her türlü konuda eğitim vereceğiz. İnşallah bunun sonucunda sertifikalandırmalar olduğunda bizim açımızdan da bir altlık oluşmuş olacak. Yapacağımız desteklemelerde buradaki eğitim almış insanlara elbette ki öncelik tanıyacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne dair imzalar atıldı.

Bu protokolle özellikle ilçelerde bulunan KAYMEK tesislerinde uzun süreli amacına uygun konularda eğitim verilebilmesi konusunda uzmanlar tarafından, Kayseri’de tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki aile içi işletmelerde bilgi, tecrübe ve ekonomik gelir seviyesini yükseltmek amacıyla eğitimler düzenlenecek. Eğitimler sonunda kursiyerler, katılım belgesi almaya hak kazanacak.

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