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Büyükşehirden tarım ve hayvancılığa 13 milyon TL’lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik gösterdiği özel ilgi rakamlara da yansıdı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 2 yıl içerisinde ilçelerin tamamına yönelik yaptığı tarım ve hayvancılık çalışmalarının tutarı 13 milyon 567 bin TL’ye ulaştı.

KAYSERİ 22.12.2020, 14:09
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Büyükşehirden tarım ve hayvancılığa 13 milyon TL’lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik gösterdiği özel ilgi rakamlara da yansıdı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 2 yıl içerisinde ilçelerin tamamına yönelik yaptığı tarım ve hayvancılık çalışmalarının tutarı 13 milyon 567 bin TL’ye ulaştı.

Sosyal yaşamla birlikte tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü yatırımı, faaliyet ve hizmeti planlamak, uygulamak, uygulatmak ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ilçelerin tek tek bütün ihtiyaçları ve talepleri ile yakından ilgilendi. 600 günde 16 ilçeyi 122 kez ziyaret ederek talepleri yerinde dinleyen ve sahada eksiklikleri gören Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ay çekirdeği ve kayısının üretiminin yoğun olduğu Yeşilhisar’da mahsulleri kurutmak amacıyla 7 bin 600 metrekare doğal kurutma sahası yapıldı. Ayrıca, Sarız’da Kemer, Dayıoluk ve Kurudere Mahalleleri’nde üretimi artıracak modern sulama sistemi projesi hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarımsaklı Ovası’ndaki şemşamer tarlalarına alet ve ekipman desteği verildi. Develi Çöten, İncesu Tahirini His göletlerinin onarım işi yapıldı. İlçelerde hayvan hastalıkları ile mücadele amacıyla kuduz aşısı alımı yapıldı. İhtiyaçlara göre ilçelerde pompa yapım, su dağıtım, sıvat, boru alımı, ahır onarım, tel örgü yapım işleri yine Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. İlçelerin tamamına yönelik 2 yılda yapılan tüm çalışmaların tutarı 13 milyon 567 bin TL’ye ulaştı.

Başkan Büyükkılıç, çiftçinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bu süreçte kendi kendimize yetebilme mantığı içerisinde üretmemiz gerektiğini, başkasına muhtaç olmadan üretmenin ne kadar önem taşıdığını hep beraber gördük. Bizler de büyük, küçük eksik demedik ve ilçelerimizin, çiftçi kardeşlerimizin tarım ve hayvancılık ile ilgili tüm isteklerini, eksikliklerini yakından takip edip, gidermeye çalıştık. 16 ilçemizin hepsine yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. İlçelerimizde göçü azaltmak ve üretimi artırmak için çiftçi kardeşlerimize hizmetlerimiz dün olduğu gibi, bugün de, yarın da devam edecek” diye konuştu.
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