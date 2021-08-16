Büyükşehirden Talas’a 2 kilometrelik modern ve estetik dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Bilge Kağan Caddesi’nde 2 kilometrelik alanda 3 bin ton asfalt kullanılan yol çalışmasını yerinde denetleyerek, vatandaşa modern ve estetik bir ulaşım imkânı sağlanacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Talas’ta Bilge Kağan Caddesi’nde çalışma yürütüyor. Refüjle ayrılmış 1 kilometre gidiş ve 1 kilometre geliş şeklinde planlanan ve toplam 3 bin ton sıcak asfalt seriminin yapılacağı yolda çalışmaları yerinde denetlen Başkan Büyükkılıç, burada çalışanlara kolaylıklar dileyerek, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan bilgi aldı. Yapılan çalışmalar sonrası bulvarın vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Gelişmekte olan, potansiyeli yüksek olan bu şirin ilçemizde bir kilometre gidiş, bir kilometre geliş olmak üzere iki kilometrelik yaklaşık 3 bin ton civarında bir asfalt serimi ile Bilge Kağan Caddemizi hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, ekibinin ulaşımda fedakârca çalıştığını vurgulayarak, “Arkadaşlarımız yaz-kış demeden, gerek taşra ilçemizde gerek merkezde her yere yetişmeye, her yerde hizmetlerimizle halkımızı buluşturmaya gayret gösteriyor. Yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diliyorum” şeklinde konuştu. Araç sürücülerine trafikte hız konusunda uyarılarda bulunan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bir ricamız var, yolların kalitesi, standardı artıp güzel hizmetler ortaya çıkınca bu defa vatandaşlarımızda da sürat ortaya çıkıyor. Ne olur kurallara uyalım, bu konut alanlarında vatandaşlarımız sıkıntıya sokacak bir olaya sebebiyet vermeyelim, daha sonrasında da ’vah, tüh, keşke’ demeyelim. İnşallah kurallara uymak suretiyle bu güzel, standardı yüksek olan, kaliteli ve şehrimize, ilçemize yakışan yollarımızı usulüne uygun şekilde kullanmaya devam edelim.”

Başkan Büyükkılıç’a, inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.